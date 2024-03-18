Вся посинела: маленькая девочка умерла на приеме у стоматолога в Ленобласти

17 марта в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла на приеме у стоматолога. Трагедия произошла в одной из частных клиник в Кудрово.

Как пишет Фонтанка, девочке сделали анестезию. После этого она потеряла сознание и умерла. Администратор клиники рассказала, что ребенок весь посинел. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, повлекшее по неосторожности смерть (пункты б, в части 2 статьи 238 УК РФ).

Клиника, по данным «Яндекса», имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов клиентов.

Источник издания сообщает, что юной петербурженке требовалась замена кардиостимулятора. Ребенка привели к стоматологу в рамках рутинной подготовки к операции. Пациентку обезболили «Мепивакаином» и удалили зуб, после чего девочке стало плохо. Аллергии у ребенка не было. Тело направили в морг для установления причин смерти.

Ранее 27-летняя жительница Новосибирска умерла после удаления зуба. Она почувствовала себя плохо, придя из стоматологии домой. По словам матери, дочь плевала кровью.