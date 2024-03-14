«Начали отказывать органы»: мать умершей после удаления зуба сибирячки привела подробности трагедии
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27-летняя жительница Новосибирска умерла после удаления зуба. Она почувствовала себя плохо, придя из стоматологии домой. По словам матери, дочь плевала кровью.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
27-летняя девушка неделю мучалась из-за зубной боли. В итоге стоматолог отправил ее на удаление зуба.
После возвращения из клиники девушка отдала матери рецепт, та отправилась за лекарством, а вернувшись, увидела, как дочь «плевала кровью, не могла говорить». Происходящее видели дети.
Девушка потеряла сознание, мать вызвала скорую. Когда на место прибыли врачи, она была в коме.
«В больнице Алину интубировали, но потом у нее начали отказывать органы», - сообщила женщина и добавила, что через сутки врачи рассказали о смерти.
Тело направили на экспертизу. Через 30-40 дней станет известна причина смерти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В постановлении о возбуждении дела в качестве диагноза назван сепсис. Это еще предстоит подтвердить судмедэкспертам.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии дантист-самоучка удалил пациенту здоровый зуб. На стоматолога написали заявление в полицию. В итоге он получил два года условного срока.