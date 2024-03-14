«Начали отказывать органы»: мать умершей после удаления зуба сибирячки привела подробности трагедии

27-летняя жительница Новосибирска умерла после удаления зуба. Она почувствовала себя плохо, придя из стоматологии домой. По словам матери, дочь плевала кровью.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

27-летняя девушка неделю мучалась из-за зубной боли. В итоге стоматолог отправил ее на удаление зуба.

После возвращения из клиники девушка отдала матери рецепт, та отправилась за лекарством, а вернувшись, увидела, как дочь «плевала кровью, не могла говорить». Происходящее видели дети.

Девушка потеряла сознание, мать вызвала скорую. Когда на место прибыли врачи, она была в коме.

«В больнице Алину интубировали, но потом у нее начали отказывать органы», - сообщила женщина и добавила, что через сутки врачи рассказали о смерти.

Тело направили на экспертизу. Через 30-40 дней станет известна причина смерти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В постановлении о возбуждении дела в качестве диагноза назван сепсис. Это еще предстоит подтвердить судмедэкспертам.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии дантист-самоучка удалил пациенту здоровый зуб. На стоматолога написали заявление в полицию. В итоге он получил два года условного срока.