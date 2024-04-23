«Вся органика выгорела»: матери умершего в «Крокусе» певца-инвалида не могут выдать справку о гибели

Мать певца-инвалида Максима Вербенина, которого расстреляли террористы в «Крокус Сити Холле», не может получить справку о его смерти. Огнем уничтожило тело – на руинах не обнаружили даже ДНК 25-летнего мужчины.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Тяжело это говорить, но вся органика выгорела. Не сохранилось ничего», - рассказала она источнику.

Мужчина числится в списках пропавших без вести. Это означает, что семья не может получить выплаты. При этом пенсию по инвалидности на Вербенина перестали выплачивать, хотя свидетельства о смерти нет.

Для признания мужчины погибшим, скорее всего, матери придется подавать в суд.

Она рассказала сайту Kp.ru, что следователи не сомневаются в смерти – есть запись, на которой видно, как террористы расстреливают юношу.

«Но выдать мне справку о его смерти не могут», - сказала женщина.

У нее есть только постановление о признании женщины потерпевшей в связи со смертью сына. Дальше «в состоянии нечеловеческого горя» семью ждут «допросы, бумаги, суд». Также издание уточняет, что для получения 3 млн рублей выплат от правительства Москвы и области нужна справка о смерти.

Об умершем известно, что он болел СМА (спинальная мышечная атрофия – прим.). На концерте в день теракта Вербенин был с девушкой – она получила ожоги 60% тела. Известно, что молодой человек закрыл собой возлюбленную во время стрельбы террористов.

Ранее художник Никас Сафронов заявлял, что террористы из «Крокуса» долго не проживут.