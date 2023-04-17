«Вся голова в крови»: пьяный сантехник в Якутске сбросил снег на 7-летнего ребенка

В Якутске нетрезвый сантехник скинул снег на голову 7-летнего мальчика и рассек ему кожу. Об этом сообщается на сайте издания kp.ru.

Инцидент произошел 12 апреля. Ребенок вышел из подъезда своего дома и пошел по улице Богдана Чижика, 20. В этот момент на него упал сброшенный с крыши снег. Отмечается, что ребенок шел по тротуару.

Мать мальчика подчеркнула, что удар был такой силы, что рассек кожу на голове ребенка до крови. В медицинском учреждении мальчику наложили шов 4 см.

Издание «Якутск Вечерний» сообщает, что в этот день управляющая компания организовала уборку снега с крыши дома, но никаких предупреждающих знаков и ограждающей ленты не установили. Ребенок получил травму буквально за несколько минут.

«Вышел из дома, дошел до соседнего подъезда и сразу получил травму. Когда на него упало сверху, он еще сперва сел на заборчик, так как ему плохо стало. Снял шапку и увидел, что вся голова в крови», – сказала мама пострадавшего.

Она добавила, что потом он сразу зашел домой.

«Я немедленно вызвала скорую. Сейчас вот ходим на перевязки, наблюдаемся. Вообще, конечно, повезло, что жив остался. Я просто в шоке», – заключила мать мальчика.

Она сообщила, что на место инцидента приезжали полицейские и следователи, которые зафиксировали отсутствие предупреждающих знаков и ограждающей ленты.

По результатам исследовательской работы издания «SakhaDay», сотрудник управляющей компании, скидывавший снег с крыши, был нетрезв.

«Снег скидывал сантехник управляющей компании. Так как нынче выпало много снега, дворники не справлялись, и сантехник тоже был задействован. Мужчина вышел на работу трезвым», – сказали в компании.

Добавляется, что в компании не знают, как он к обеду опьянел.

«Сантехник был невнимателен и не увидел мальчика, потому что был пьян. Сразу после случившегося он написал заявление по собственному желанию», – заключили там.

Сейчас следователи проводят различные проверки и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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