Мать обозвала дочь твариной за неопрятный вид и оттаскала за волосы в лифте в Краснодаре

В Краснодаре мать отругала дочь за неопрятный вид. Она обозвала девочку «твариной», избила ее и оттаскала за волосы в лифте. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

На кадрах видно, как девочка с матерью заходят в лифт. Жительница начинает хватать дочь за руку, бить лицом о зеркало и даже немного душить. После чего заплетает ей хвостик, а потом за волосы выводит из лифта. Все это действие она сопровождает словами.

«Посмотри на себя в зеркало! Какая у нас ты опрятная, тварина!» — кричит женщина.

Подчеркивается, что мать воспитывает дочку и сына. Соседи утверждают, что женщина регулярно избивает девочку. О судьбе мальчика ничего не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались инцидентом и организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Издание Baza в Telegram сообщает, что жительница Краснодара не считает себя виноватой. По словам матери, она «на эмоциях» отругала дочь за неопрятный вид и просто поправила ей волосы.

Подчеркивается, что женщина развелась с мужем, и воспитывает детей одна.

Ранее мы писали о том, как в Москве женщина во время ссоры ударом ножом в шею убила своего сожителя. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».