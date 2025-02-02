ВСУ продолжают наносить удары: украинский дрон влетел в маршрутку с гражданскими в Белгородской области

Украинские военные продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате новой атаки пострадали два человека. Дрон ВСУ влетел в маршрутку с гражданскими, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Нападение на людей произошло в районе села Двулучное Валуйского округа. После атаки украинского дрона медицинская помощь потребовалась водителю транспортного средства и одной из пассажирок.

Женщину с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, заявил Гладков. От госпитализации пострадавшая отказалась. Лечение она будет проходить дома.

Водителя маршрутки с сотрясением головного мозга и баротравмой тоже доставили в Валуйскую ЦРБ. Сам транспорт получил повреждения.

Ранее в Курской области доброволец вызвал огонь ВСУ на себя, спасая женщин и детей. Украинские дроны охотились на людей.