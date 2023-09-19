«Вступить в половую связь»: обвиняемый в убийстве свердловской школьницы назвал мотив

Велосипедист, которого обвиняют в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского, назвал свой мотив. В этот вечер мужчина планировал с кем-нибудь познакомиться и вступить в половую связь. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что 9 августа школьница возвращалась домой на последней электричке, а после шла пешком по дороге рядом с лесополосой. Позже нашли тело девушки, а правоохранители начали выяснять, что случилось в тот роковой вечер.

По записям с камер видеонаблюдения определили свидетеля – велосипедиста, который преследовал школьницу. Когда мужчину нашли, то выяснилось, что он не только видел девочку, но и забрал у нее телефон. По его словам, он не трогал покойную, а только взял телефон, а позже, испугавшись, закопал его. Позже он показал то самое место и стал подозреваемым в убийстве подростка.

В начале сентября мужчину арестовали, он попытался обжаловать решение, но областной суд ответил отказом. Источник, знакомый с ходом расследования рассказал, с какой целью мужчина вышел в тот вечер из дома.

«Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что причиной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском могла стать асфиксия. На первый взгляд следов насильственной смерти обнаружено не было. Но отец девушки посчитал, что ее убили.