Названа предварительная причина смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского

Названа предварительная причина смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что школьница могла умереть от асфиксии. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что девушки не стало 9 августа. Она возвращалась на последней электричке в Каменск-Уральский из Екатеринбурга. После она пешком шла домой возле лесополосы. Перед приездом школьница оставила в соцсетях странное сообщение, где просила жителей «не убивать ее и не насиловать». На следующий день нашли ее тело без признаков жизни, при ней не было телефона.

«Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы», – отметил инсайдер.

На первый взгляд следов насильственной смерти обнаружено не было. Но отец девушки посчитал, что ее убили. В конце августа появился подозреваемый – велосипедист, который ехал рядом со школьницей в тот поздний вечер. Когда правоохранители пришли к нему, то узнали, что он забрал телефон школьницы, а после закопал его.

Ранее мы писали о том, как обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском велосипедист прошел полиграф. Мужчина сознался, но в другом преступлении. Напомним, что отец девушки считает, что велосипедист, который ехал недалеко от школьницы, мог быть причастен к ее гибели. Он видел девушку и даже забрал у нее телефон, но, по его словам, школьницу не трогал.