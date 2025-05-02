Процитировала Шекспира: дочь убитого экс-мэра Самары прислала письмо на телевидение

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила прислала письмо на телевидение из колонии, а именно на шоу Андрея Малахова. В письме женщина требует найти убийц родителей и наказать по всей строгости закона.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Людмила назвала случившееся с родителями «трагедией». В письме женщина заявила, что ей надо настроить жизнь с внуком после огласки на всю страну и негатива. «Но я справлюсь. Мы справимся», - настроена Людмила.

Она обвинила бывшего зятя в том, что он нанес дочери физические и моральные травмы. Тархова утверждает: до экстренной свадьбы у нее была «любимая дочка».

Впервые Тархова заявила, что Екатерина – дочь не Сергея Логинова.

«Он не является биологическим отцом моей дочери, был лишен родительских прав в 1998-99 годах», - рассказала подробности Тархова.

Женщина планирует похоронить родителей по-православному. В письме она цитирует Уильяма Шекспира: «Грехи других все обсудить вы рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь».

Родителей женщина считает примером супружеской пары – Тархов был рядом с женой 54 года.

«Я невероятно горда и счастлива, что именно мне Господь дал их в родители и такую семью», - поделилась она.

Ранее сообщалось, что в семье Тарховых была большая ненависть.