Вступил в схватку с заключенными и заблокировал двери: при захвате ростовского СИЗО был третий заложник

При захвате ростовского СИЗО было не два, а три заложника. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Стало известно, что именно благодаря начальнику оперативного отдела удалось отрезать террористов от оружейной комнаты и других камер.

Источник рассказал, что третий заложник вступил в схватку с вырвавшимися заключенными. Он смог сбежать от них и заблокировать все двери, через которые можно было попасть в основной корпус. Так, террористы оказались закрыты в одном из блоков. Начальник оперативного отдела сообщил об этом руководству, после чего был прислан сотрудник для проведения переговоров, но его тоже захватили.

По данным информатора, во время схватки с заключенными заложник получил ножевое ранение в руку. После того, как спецназ ликвидировал всех захватчиков, мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что вырвавшиеся из камер заключенные требовали, чтобы их выпустили на свободу и позволили покинуть страну.

Ранее появились подробности состояния двух освобожденных в Ростове заложников.