Встретит Новый год в изоляторе: подозреваемого в двойном убийстве школьника отправили за решетку

Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве девочки и ее мамы. Юношу отправили в СИЗО на время следствия, передает Ura.ru.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении школьника под стражу. Несовершеннолетний пробудет в изоляторе до 13 января. Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Школьника задержали накануне, 14 ноября, по подозрению в двойном убийстве. По версии следствия, юноша сначала расправился со своей 14-летней подругой, заподозрив ее в измене, а потом его жертвой стала мама девочки. Другие обстоятельства и причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге подростки облили бензином и подожгли 13-летнего школьника. В результате случившегося мальчик выжил, но получил ожоги 50% тела.