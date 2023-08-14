Встретила своих спасителей выстрелом в дверь: запертая в квартире девушка молила о помощи

В Северной столице женщину, находящуюся в состоянии наркотического опьянения, запрели в квартире. Она кричала о помощи, но выстрелила в дверь, как только ее пришли спасать. Об этом сообщает Фонтанка.

Один из жителей дома позвонил в полицию, сообщив о женских криках. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что в какой-то момент вышел на балкон и поинтересовался у просящей о помощи соседки, что с ней случилось. Та ответила, что приятели заперли ее два дня назад.

На место приехали специалисты. Они начали разговаривать с женщиной, но в один момент из квартиры раздался выстрел. В результате этого действия никто не пострадал. Полицейские дождались мужчину с ключами от двери. В помещении оказалась 24-летняя жительница Читы.

По словам женщины, она употребляла наркотические вещества, потом отключилась и пришла в себя уже в запертой квартире. В шкафу она обнаружила охотничий карабин. Сотрудники органов разрешение на оружие не нашли.

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