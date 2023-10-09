Встреча друзей закончилась убийством: мужчина поджег приятеля после одного его высказывания

Житель Подмосковья забил друга до смерти, а потом оставил его тело гореть в сарае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

8 октября трое приятелей взяли алкоголь и собрались в сарае в городе Шатура. По данным источника, во время посиделок 64-летний мужчина язвительно высказался в адрес отца одного из товарищей, после чего началась драка.

«Он бил его сначала руками, потом взял кирпич и несколько раз еще ударил по голове», – передает инсайдер.

Пожилой мужчина упал на пол и захрипел. Двое друзей пытались привести его в сознание, но у них ничего не вышло. Тогда зачинщик драки взял куски рубероида и поджег пенсионера с помощью зажигалки. Сарай загорелся, и оба приятеля сбежали.

Пожарных вызвали соседи. Специалисты справились с огнем, а затем обнаружили в сарае тело 64-летнего мужчины. Полиция задержала виновника произошедшего. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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