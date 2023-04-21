Вставали на горло и насиловали: четверо мужчин убили, а потом сожгли женщину в Обнинске

В Обнинске четверо мужчин жестоко расправились с женщиной. Ее избили, изнасиловали и в итоге сожгли. Теперь они предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Все это произошло в августе 2022 года в районе улицы Курчатова. Четверо мужчин и одна женщина отдыхали в лесу, распивая спиртные напитки. Когда 36-летняя знакомая потеряла над собой контроль и была в беспомощном состоянии, остальные решили на нее напасть. Они били ее ногами и руками в область жизненно-важных органов и даже вставали по очереди ей на горло.

Кроме того, обвиняемые в составе группы лиц изнасиловали жертву. Из-за множественных травм женщина скончалась. Собутыльники испугались и решили избавиться от улик, в итоге сожгли тело.

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд. Четверо жителей могут сесть в тюрьму на пожизненный срок.

Ранее мы писали о том, как 20-летняя тетя надругалась над племянником-пятиклассником. Инцидент произошел летом 2021 года, но только сейчас делу дали ход. Во время преступления ребенку было всего десять лет. Злоумышленницу уже задержали сотрудники полиции.