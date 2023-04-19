Пришел в гости: 20-летняя тетя надругалась над племянником-пятиклассником

В Омске 20-летняя тетя надругалась над пятиклассником, который является ее племянником. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел летом 2021 года, но дело получило ход только сейчас. Когда произошло преступление – ребенку было всего десять лет.

«С 15.07.2021 года по 01.08.2021, находясь у себя дома (тетя – прим. РЕН ТВ), совершила в отношении своего племянника, который пришел к ней в гости, действия сексуального характера», – отмечается в сообщении со ссылкой на внутренний источник.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По данной статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как два школьника оказались в больнице после игр на перемене в Петербурге. У одного выявили – переломом позвонка, другого положили в отделение нейрохирургии.

Отмечается, что первый случай произошел в Красногвардейском районе. Из образовательного учреждения в больницу доставили мальчика. Подчеркивается, что он лежал на диване, но в один момент одноклассники решили прыгнуть на него ради смеха. В результате – перелом позвонка.

Второй инцидент произошел в школе Красносельского района. Один ученик решил показать на своем товарище удушающий прием. В итоге ребенок потерял сознание.