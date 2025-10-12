«Встал на машину и фотографировался»: блогер Царевский стал виновником ДТП и устроил шоу на месте аварии

Виновником массовой аварии на юго-востоке Москвы оказался известный блогер Илья Царевский, который управлял автомобилем Mersedes.

Согласно данным источника РЕН ТВ, водитель Mercedes на большой скорости врезался в автомобиль, ожидавший зеленого сигнала светофора. Первый удар вызвал цепную реакцию, в результате которой были повреждены еще четыре транспортных средства.

Инцидент произошел около 7 часов утра. По словам одного из пострадавших водителей по имени Марат, после столкновения блогер вел себя неадекватно: он забрался на капот поврежденного автомобиля и начал делать фотографии и видео.

«Он сейчас с друзьями где-то здесь. Я так понимаю, не отдает отчет в случившемся. Человек улыбался. После ДТП встал на машину, начал фотографироваться», — рассказал очевидец.

Марат также отметил, что от сильного удара он ударился головой, и его спасла только своевременно сработавшая подушка безопасности. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

