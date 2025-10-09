Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака стал участником ДТП в Петербурге

Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егор стал участником ДТП в Петербурге. Бывшая жена спортсмена сначала отрицала факт аварии, а затем сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что молодой человек получил «многочисленные телесные повреждения» и «сотрясение мозга».

Другая участница ДТП рассказала каналу, что 30 апреля она ехала по Приморскому проспекту. Во время перестройки в другой ряд в нее въехал автомобиль, за рулем которого оказался сын Плющенко. По словам женщины, на место аварии приехала мать Егора, чтобы выяснить все детали.

Никто вину за ДТП так и не признал. По данным источника, автоинспекция затягивала сроки расследования, а 30 июня дело об административном правонарушении было прекращено. В страховой компании заключили, что виновниками являются оба водителя, поэтому женщине выплатили лишь 50% от стоимости ремонта авто.

«У второго участника ДТП, по его словам, есть КАСКО, и когда они отремонитируют автомобиль, то разницу могут предъявить мне. А я знаю, что стоимость ремонта этой марки очень дорогая по моим меркам», - поделилась россиянка.

Ранее бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП.