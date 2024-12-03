Вспышка ветряной оспы: в детском психоневрологическом интернате Волгоградской области умерли воспитанники

Вспышка ветряной оспы произошла в детском психоневрологическом пансионате в Волгоградской области. Заболевание выявили у 11 несовершеннолетних. Известно о летальных случаях, передает Telegram-канал Mash.

Врачи выявили ветрянку у воспитанников пансионата 7 ноября. Помощь потребовалась 11 несовершеннолетним. Двоих из них спасти не удалось. Юные пациенты умерли из-за пневмонии и ветряной оспы — такую причину называют пока.

Шестеро заболевших по-прежнему находятся под присмотром врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Троим несовершеннолетним, по данным СМИ, помощь была оказана амбулаторно.

Ранее следствие окончательно установило причину гибели четырех детей в Красноярском крае. Они умерли в результате отравления инсектицидами. Этим веществом глава семейства обрабатывал помещения в квартире.