Вспомнила боевой прием: как редактор «Матч ТВ» смогла убежать от трех насильников-мигрантов

Редактор «Матч ТВ» сообщила сотрудникам правоохранительных органов, как ей удалось убежать от трех насильников-мигрантов в Москве. Женщина применила боевой прием – стала давить на глаза нападавшему. Это выиграло ей время.

Как стало известно сайту Kp.ru, мужчины надругались над сотрудницей телеканала, когда она возвращалась домой после работы. Перед тем, как пойти к себе, она присела на лавочку у пруда, и ее заметили пьяные мигранты.

«Редактора толкнули, она перевалилась через лавочку и упала на землю в кусты. После чего один из мигрантов лег на нее сверху, удерживая руки и закрывая рот, ее изнасиловал. Тоже самое проделал второй мигрант, третий просто стоял и наблюдал», - рассказал источник портала.

В какой-то момент женщина смогла вырваться из рук насильников, надавив одному из них на глаза. Она перебежала дорогу и обратилась в полицию. Одного подозреваемого задержали сразу, несмотря на сопротивление. Остальных поймали в течение нескольких часов. Все трое отправлены под арест.

Ранее телеведущая Тина Канделаки назвала «нелюдями» мигрантов, напавших на сотрудницу «Матч ТВ».