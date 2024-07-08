Тина Канделаки назвала «нелюдями» мигрантов, напавших на сотрудницу «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила о задержании мигрантов, напавших на журналистку «Матч ТВ». Она назвала их «нелюдями» и заявила, что «кара неминуема».

«В Москве задержали трех мигрантов-нелюдей, которые напали на журналистку «Матч ТВ». Так будет со всеми, кто нарушит закон в нашей стране», - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Следственный комитет сообщил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Установлено, что ночью 6 июля трое мужчин, будучи пьяными и применив насилие, напали на девушку. Двое совершили изнасилование, а третий наблюдал за происходящим.

Задержанные являются гражданами Узбекистана. Один из мужчин пытался уехать из России.

Будут проведены несколько судебных экспертиз. В местах работы и проживания задержанных лиц проведены осмотры. В ходе них установлены граждане, находящиеся в России в нарушение законодательства.

Ранее сообщалось подробнее об изнасиловании журналистки «Матч ТВ» у «Останкино».