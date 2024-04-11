Вслед за Лерчек и Блиновской: СК взялся за Дмитрия Портнягина из-за огромного налогового долга

Силовики проводят обыски в помещениях, принадлежавших бизнес-коучу Дмитрию Портнягину. По данным Telegram-канала 112, он задолжал более 108 млн рублей налогов государству.

Обыски прошли в помещениях клуба и банного комплекса, сооснователем которых является Портнягин. Правоохранители проверяют блогера на возможное уклонение от уплаты налогов и легализации доходов по схемам Елены Блиновской, Саши Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет 112.

Супругу бизнес-коуча увезли в следственный комитет, как только она вернулась в Москву из поездки, сообщает информированный источник Telegram-канала.

Источник утверждает, что налоговый долг Портнягина превышает 108 млн рублей.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, пишет, что блогер задолжал государству 63 миллиона рублей за 2023 год.

Дмитрию Портнягину 35 лет. Мужчина рос в обычной семье, после работал в торговле, пробовал себя в качестве гида. Широкую известность он приобрел благодаря своему блогу «Трансформатор» на YouTube, в котором публикуются ролики с бизнес-советами, интервью с миллиардерами. Под таким же названием вышла серия книг Портнягина.

Ранее мы писали, что компания блогера Лерчек, которая также задолжала государству невыплаченные налоги, терпит колоссальные убытки. Подробнее читайте здесь.