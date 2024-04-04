Бизнес пошел ко дну: компания блогера Лерчек терпит колоссальные убытки

Косметическая компания блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) терпит убытки. За год фирма ушла в минус, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Компания Лерчек в 2022 году заработала на продажах косметики 2,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 254 млн рублей. Однако за год уголовного преследования бизнес пошел ко дну. В 2023 году доход фирмы сократился более чем вдвое, а прибыли не было совсем. По итогам прошлого года, она составила минус 176 млн рублей.

Недавно Чекалина призналась, что проживает сейчас непростой период в жизни, который связан с финансовыми трудностями и разводом и мужем.

Напомним, что еще совсем недавно Лерчек рассказывала о том, что им с Артемом удалось справиться с проблемами, возникшими в их отношениях в период домашнего ареста. Им в этом помог психолог, однако, по всей видимости, не до конца.

Всего блогеры прожили в браке около 12-ти лет. За это время у них родилось трое детей. Поклонники много раз подозревали, что в семье знаменитостей не все гладко, но они всегда опровергали эти слухи, заявляя, что счастливы друг с другом. Многие считают, что развод пары необходим для решения финансовых проблем, а на самом деле блогеры не планируют расставаться.