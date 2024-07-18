Вскрылись случаи хищения топлива на авиазаводе, откуда взлетел разбившийся в Подмосковье Superjet 100

На авиазаводе в Подмосковье, откуда взлетел впоследствии разбившийся Superjet 100, имели место случаи хищения топлива. Они продолжались почти два года.

Об этом сообщил сайт mk.ru. Издание узнало, что работники Луховицкого авиаремонтного завода были в сговоре с представителем компании-поставщика горючего. Коммерческий директор фирмы, которая выиграла тендер на продажу дизтоплива и бензина для нужд предприятия, разработал целую криминальную схему.

Как пишет источник, в рамках одного договора должны были поставлять примерно 13,5 тонн дизтоплива и 7,5 тонн бензина, но предприниматель решил часть продавать «на сторону» и по более выгодной цене. Коммерсанты экономили до 10-11 тонн ежемесячно, узнали журналисты.

Хищения вскрылись, как только о них узнал начальник управления транспортного обеспечения завода. В результате был задержан коммерческий директор фирмы-поставщика, его судили и признали виновным в мошенничестве. Предприниматель получил штраф в размере 1,2 млн рублей.

Ранее появилась информация о том, что при ремонте Superjet 100 были неправильно установлены бортовые датчики. Пилот со стажем рассказал, что в таком случае могло происходить с «Суперджетом» в последние секунды перед падением.