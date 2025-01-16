Вскрылась ужасающая правда о нижегородце, убившем дочь и жену: подробности

Житель Балахны, убивший жену и полуторогодовалую дочь, был зависим от азартных игр, из-за которых погряз в долгах. Подробности жизни семьи приводит NewsNN.

Знакомые погибшей женщины рассказали, что ее муж увлекался азартными играми и поднимал руку на супругу. Россиянин не тратил денег на ребенка, а спускал все на покер.

«В первый месяц, когда появился ребенок, он спал в коробке, потому что первые деньги ушли на компьютер, который стоил 300 тысяч, и монитор, который стоил 100 тысяч», — пояснила знакомая убитой.

По ее словам, мужчина пытался показать себя с хорошей стороны и производил впечатление богатого человека. Жена ему поначалу верила, а потом узнала правду, когда супруг начал оформлять на нее кредиты. Она добавила, что муж поднимал руку на жену. Приятельница женщины неоднократно замечала у нее синяки на руках и ногах.

Однако погибшая любила мужа и все ему прощала. После она хотела с ним расстаться, но не смогла сделать этого из-за беременности.

Напомним, в Нижегородской области 35-летний местный житель убил свою супругу и полуторагодовалую дочь, после чего попытался совершить суицид.