Вскоре мать выступит на суде: следователи раскрыли гибель 16-летнего юноши с аутизмом в психиатрической клинике

Жительница Челябинской области смогла найти справедливость и добиться наказания для виновных в смерти ее 16-летнего сына с аутизмом. Перед судом предстанут трое сотрудников психиатрической клиники, где лежал несовершеннолетний, передает НТВ.

Россиянка положила сына с особенностями в спецучреждение по рекомендации врачей. Там парень умер. Как впоследствии выяснилось, он остался без присмотра и захлебнулся рвотными массами. Кроме того, над ним могли издеваться.

Несколько лет ушло у женщины, чтобы добиться справедливости. Медики уверяли, что произошел несчастный случай, однако когда правоохранители разобрались в смертельном инциденте, то стало известно о причастности санитара и двух медсестер к гибели пациента. Они обездвижили его и не проверяли состояние.

В скором времени должно состояться первое судебное заседание по делу о смерти подростка. Матери придется дать показания и выступить перед подозреваемыми.

