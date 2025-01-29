«Вскакивала по ночам»: отец избитой прохожим школьницы рассказал о состоянии дочери

Накануне в Забайкальском крае случайный прохожий напал на 14-летнюю школьницу и сломал ей нос. Отец девочки рассказал подробности произошедшего и о том, как сейчас чувствует себя подросток.

Вечером 25 января девочка направлялась от бабушки домой по одной из улиц Краснокаменска. Навстречу ей шел незнакомец. Увидев его, школьница немного сдвинулась в сторону. Внезапно тот замахнулся и ударил подростка со всей силы в лицо. Из-за этого она упала и осталась лежать в снегу. Нападавший ушел, как ни в чем ни бывало.

По словам отца школьницы, неизвестно, сколько она была без сознания. Лежащую на снегу девочку обнаружила девушка. Ей помогли подняться, а затем связаться с бабушкой.

В разговоре с Kp.ru мужчина рассказал, что мужчину практически сразу же задержали правоохранители. Нападавшим оказался 26-летний безработный. Судя по всему, он был в кафе с приятелем, а после вышел на улицу. Был ли он пьян — неизвестно. Хулиган не извинился перед семьей девочки.

Пострадавшая находится сейчас в больнице. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

«Первые несколько ночей после случившегося Катя не могла спать, вскакивала по ночам. Сейчас чувствует себя намного лучше. Врачи ставят ей капельницы», — рассказал отец девочки.

Подросток учится в восьмом классе. В свободное время увлекается чтением книг и видеомонтажом.

Правоохранители возбудили дело по статье о хулиганстве. Расследованием занимается следком России.

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