Сломали ребра и прокололи легкое: сына известной писательницы похитили и избили военкомы

В Одессе сотрудники Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК) похитили сына писательницы и драматурга Виктории Колтуновой. Военкомы избили парня до полусмерти, надеясь получить от его матери деньги. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что у Колтуновой планировали вытребовать солидную сумму за документы о непригодности сына к службе ВСУ. При этом молодой человек страдает астмой и является опекуном своей жены и матери. Он категорически отказался платить и просить деньги у родительницы, поэтому его жестоко избили. А когда посчитали, что он не жилец, выкинули прямо на дороге.

После случившегося пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб селезенки, сотрясение мозга, перелом трех ребер и прокол легкого. Пациента прооперировали, но хирургическое вмешательство оказалось неудачным, поэтому его готовят к еще одной операции.

Писательница Колтунова обратилась в полицию, но ее заявление отказались регистрировать. Однако позже удалось добиться проведения проверки.

«Если обнародованные факты найдут подтверждение, руководство ТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента», - сказано в сообщении Одесского областного ТЦК и СП.

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