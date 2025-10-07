«Всем весом начал прыгать»: мужчина сел на школьницу в автобусе, чтобы она уступила пенсионерке

В Находке мужчина сел на школьницу в автобусе, чтобы она уступила место пенсионерке.

Конфликт в общественном транспорте привел к возбуждению уголовного дела. Поводом для разбирательства стали действия мужчины, который сел на 15-летнюю школьницу, отказавшуюся уступить место пожилой женщине. В соцсетях появились кадры инцидента.

Сообщается, что все произошло 10 сентября. На кадрах видно, как мужчина, пытаясь заставить подростка освободить место, садится на нее. Когда девочка попыталась освободиться, он схватил ее за руку и заломил за спину. При этом одна из пассажирок поддержала действия мужчины аплодисментами. Как сообщает Vladovostok1.RU, никто из присутствующих не вступился за школьницу.

Старшая сестра пострадавшей описала произошедшее.

«Водрузился на колени и всем весом начал прыгать на коленях моей несовершеннолетней сестры. Девочка от боли пыталась скинуть мужчину, но тот схватил ее за руку и заломил за спину», – поделилась она.

Девушка добавила, что, хотя и не оправдывает поступок сестры и считает необходимым уступать места пожилым людям, важно оставаться человеком и не вершить самосуд.

В результате инцидента несовершеннолетняя получила травмы. Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее мы писали о том, что женщина осталась без ноги после падения под колеса автобуса.