«Всем на колени!»: в Иркутске подросток проник в чужую школу, угрожая пистолетом

Десятиклассник с пистолетом проник в чужую школу в Иркутске и приказал всему классу встать на колени. Инцидент произошел в СОШ № 14 на Карла Либкнехта.

Всего в школу проникли три парня, которые там не учатся. Утром они зашли в один из кабинетов, где ждали начала урока девятиклассники.

Один из подростков, 16-летний Даниил, на пороге демонстративно снял кофту и показал пистолет за поясом. После он закричал: «Всем на колени!». Успокоили разбушевавшегося парня его же друзья. Они вывели его из кабинета и увели из школы, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подростков задержали и доставили в отдел полиции. Как оказалось, юноша с пистолетом учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учёте в ПДН. Его друзья в возрасте 16 и 18 лет нигде не учатся и не работают. Полицейским они заявили, что якобы пришли к подруге из девятого класса и хотели перед ней покрасоваться. Правоохранители пока не нашли пистолет, который подростки пронесли в школу.

На родителей и опекунов подростков составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Москве посетитель кафе прервал танцы стрельбой из пистолета. Подробности читайте здесь.