«Всех возьмет и убьет»: мать жертвы «почепского садиста» в ужасе от его возвращения с СВО

Убивший и изнасиловавший в 2020 году 18-летнюю девушку Владимир Захаренок вернулся из зоны СВО в деревню Кожемяки Брянской области. Мать погибшей Татьяна боится за судьбу своих оставшихся детей.

По слухам, мужчина находится на воле. Мать убитой девушки недоумевает, почему убийца и насильник вышел на свободу через четыре года, а ее дочь — лежит в могиле.

«Я боюсь за себя и своих близких, детей — мало ли, что у этого педофила, садиста, насильника, убийцы на уме. Всех возьмет и убьет», — рассказала Татьяна в разговоре с Газетой.Ru.

Она хочет, чтобы Захаренка посадили пожизненно в тюрьму. Теперь женщина боится отпускать детей в школу из-за того, что убийца ее дочери находится рядом.

Татьяна обратилась за помощью в полицию, но там ей сказали «не бояться» Захаренка. Женщина очень беспокоится за будущее детей — она на нервах, и ее постоянно трясет. При этом мать жертвы не может покинуть село.

Другая жительница деревни подтвердила, что видела Владимира. Он пошел по грибы вместе со своей женой.

22 ноября 2020 года Захаренок отмечал свой день рождения. После застолья он заперся с жертвой и долго над ней издевался: насиловал, в том числе металлическими предметами. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

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