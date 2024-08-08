Четыре месяца не может принять ванну и спать на боку: как живет жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья

Жертва «кислотного маньяка» из подмосковного поселка Монино не может четыре месяца принять ванну. Это связано с сильными ранами на лице и теле.

Подробности сообщает Life.ru.

По его информации, женщина живет с большой раной на лице, а ее глаз видит лишь на 30%. Ей сделали пять операций, в скором времени предстоит еще одна, но и она не будет последней. Пострадавшая также не может спать на боку.

Известно, что первые три операции потребовались для удаления ожоговых волдырей. Две операции делались для пересадки кожи. Стоимость одной из них составила 500 тыс. рублей.

Женщине помогает благотворительный фонд, но большинство расходов приходится оплачивать самостоятельно, взыскать деньги с преступника не получается из-за того, что суд признал его невменяемым.

Девушка собирается подать в суд, адвокаты помогают ей составить иск. До нападения «кислотного маньяка» она работала репетитором. У женщины ипотека – с выплатами помогает мама.

Ранее сообщалось, что суд прекратил уголовное дело в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова.