«Всех начал выводить на улицу»: охранник спас десятки человек из горящего здания во Фрязино

Охранник сгоревшего во Фрязино НИИ «Платан» успел вывести людей на улицу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

58-летний охранник Багомед Багомедов, который работал в сгоревшем во Фрязино здании, смог оповестить десятки людей о начавшемся пожаре. По словам мужчины, он почувствовал запах гари на шестом этаже — уже оттуда он начал спускаться по другим этажам и оповещать всех о начавшемся пожаре. Сигнализация в здании не работала.

«Я делал свою работу, не думаю, что какой-то подвиг совершил. Я вывел всех, я не знал до последнего что там люди [остались, — прим. ред], хотя я их тоже предупредил. Я поднялся к ним в помещение и сказал, чтобы все покинули здание», — рассказал он.

Напомним, 24 июня в подмосковном Фрязино загорелось здание бывшего НИИ «Платан». Согласно последним данным, жертвами пожара стали шесть человек — они на протяжении двух часов находились в горящем здании на восьмом этаже, однако спасатели так и не смогли попасть к ним.

Ранее уцелевший при пожаре во Фрязино заявил, что у приехавших пожарных не было воды.