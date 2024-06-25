«40-50 минут вообще ничего не происходило»: уцелевший при пожаре во Фрязине рассказал о действиях спасателей

Сотрудники компаний, расположенных в бывшем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязине, рассказали, что происходило 24 июня, когда начался пожар.

По словам одного из работников, дым шел из цеха по производству фонарей на шестом этаже. При этом организация работала только до 13:00. В момент начала пожара там уже никого не было.

Мужчина принял решение вывести своих подчиненных на улицу, а по пути встретил электрика, который спешил обесточить здание.

«Первые пожарные приехали спустя 20 минут после начала возгорания. У них не было воды, они не знали, где находится пожарный гидрант, куда подключаться. Мы предупредили спасателей, что в здании есть баллоны, которые могут взорваться. 40-50 минут вообще ничего не происходило», - сказал очевидец в беседе с mk.ru.

Он почеркнул, что пожарных предупредили о том, что в помещениях находятся газовые баллоны. После этого в здание вошли двое спасателей, но так как у них не было противогазов и кислорода, они сразу же вернулись.

«Сотрудников фирм вначале можно было спасти, если бы пожарные имели хоть какое-то оснащение для работы в дыму. Люди бы не погибли», - пояснил собеседник издания.

Также совладелец одной из фирм отметил, что сильного ветра на улице не было, и пожарные не ставили лестницы лишь потому, что они были маленькими и не доставали до нужных этажей. Он пояснил, что 7-й этаж здания соответствует 14-ому этажу обычного дома. Это высота около 40 метров.

В итоге, отчаявшиеся люди попытались спастись сами. Из окна, по словам сотрудников, выпал 50-летний директор одной из компаний и еще один парень. В охваченном пожаром здании осталась 50-летняя бухгалтер и еще три мужчины, около 50-60 лет. При этом очевидец подчеркнул, что в помещениях были еще люди, но он их не знал.

Напомним, 24 июня в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан», произошел пожар, площадь которого достигла 5 тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Предварительно, жертвами пожара стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что крупный пожар в бывшем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязине произошел из-за неисправности электропроводки. По предварительной версии Следственного Комитета (СК), очаг возгорания находился в кабинете на пятом этаже. Далее огонь распространился до восьмого этажа.