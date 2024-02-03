Всех госпитализировали, детей поместили в реанимацию: семья отравилась угарным газом

Экстренная помощь потребовалась семье из четырех человек в Башкирии. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом. Несовершеннолетних пришлось поместить в реанимацию, передает Telegram-канал Госкомитет РБ по ЧС.

Семейство проживает в многоквартирном доме на улице Пушкина в Белорецке. Сегодня, 3 февраля, взрослым и двум детям стало плохо. Врачи скорой приняли решение о госпитализации пострадавших. У них диагностировали отравление угарным газом.

После этого квартиру семейства осмотрели сотрудники газовой службы и спасатели. В итоге они выявили превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в жилище. Предполагается, что это произошло из-за неисправной вентиляции. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Ленинградской области трое дачников насмерть отравились газом. Были обнаружены тела двух мужчин и женщины.