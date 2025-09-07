Всего за неделю на них подписались 200 тысяч человек: начинающие музыканты погибли в ДТП перед первым концертом

Несовершеннолетние музыканты, которые за короткое время стали звездами в Бразилии, попали под машину незадолго до своего первого концерта. Также в ДТП пострадал их отец, передает издание Need To Know.

Смертельная авария произошла в штате Баия. Мужчина пикапе врезался в мотоцикл, на котором были 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец 40-летний Жозенилсон Сантана.

Подростки скончалась от полученных травм. Их отец попал в больницу в критическом состоянии. Фанаты молодых музыкантов, на которых только за неделю подписались 200 тысяч человек, нашли виновника ДТП и подожгли его машину.

Ранее сообщалось, что в России погибла 30-летняя «Вице-Мисс Россия» Ксения Александрова. Она врезалась на машине в лося.