30-летняя «Вице-Мисс Россия» Ксения Александрова погибла после ДТП с лосем

Модель Ксения Александрова, ставшая «Вице-Мисс Россия» в 2017 году, погибла после ДТП с лосем. Авария произошла в июле, а 12 августа девушка скончалась. Об этом сообщили ее коллеги и близкие в социальных сетях.

30-летняя Ксения – участница многих конкурсов красоты. Она также представляла страну на «Мисс Вселенной». Известно, что в ДТП она попала в Тверской области. Остальные подробности пока не раскрываются.

Подруга Александровой Виолетта Тюркина в личном блоге опубликовала фото с ней и выразила соболезнования.

«На одного ангела стало больше…» - написала Виолетта.

Отметим, что в марте 2025 года Ксения Александрова вышла замуж. Она делилась памятными снимками в социальных сетях.

«В этот день было столько любви радости и искренних чувств, что сердце до сих пор полно ими», - писала о свадьбе модель.

Ранее умерла на 32-м году жизни YouTube-блогерша Ната Лайм.