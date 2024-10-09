Всего в салоне было 11 пассажиров: автобус с россиянами перевернулся в Турции
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Российские туристы попали в ДТП на отдыхе в Турции. Они ехали в автобусе, который перевернулся на проезжей части. В результате аварии один человек получил тяжелые травмы, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Общественный транспорт с россиянами в салоне направлялся в сторону аэропорта. Автобус перевозил 11 человек. В какой-то момент водитель потерял управление и машина перевернулась. По предварительным данным, шофер ехал слишком быстро.
Через некоторое время на место аварии прибыла турецкая скорая. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Однако состояние одного туриста по-прежнему тяжелое. Он находится в реанимации в Петербурге со сломанными ребрами.
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