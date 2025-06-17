Всего он получил более 5,7 млн рублей: во Владивостоке хирург провел десятки фальшивых операций

Правоохранители во Владивостоке раскрыли мошенническую деятельность местного врача-хирурга. Специалист делал вид, что оперирует пациентов, а на самом деле никаких вмешательств не проводил, передает Telegram-канал Baza.

Нечестный на руку медик работал в хирургическом отделении «Отделенческой клинической больницы на станции Владивосток». Жертвами его обмана стали десятки человек.

В 2015 году врач придумал схему. Сначала хирург убеждал пациентов в ненужных им операциях на суставах. Он брал с них деньги и делал вид, что процедура проведена. Но фактически ничего не происходило — пациенту вводили наркоз, немного обрабатывали ткани, после чего оставался след, и все.

Хирург провел минимум 34 фальшивые операции и «заработал» более 5,7 млн рублей. В 2024 году ему вынесли приговор. Сторона обвинения посчитала решение суда слишком мягким и подала жалобу. В итоге врач получил 8 лет лишения свободы.

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