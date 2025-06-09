Отправили в СИЗО до августа: девятиклассника арестовали за обман петербурженки на 4,2 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве. Ученик девятого класса ввел в заблуждение местную жительницу, после чего выманил у нее 4,2 млн рублей, передает Мойка78.

По информации журналистов, преступление произошло в период с 29 мая по 6 июня 2025 года. Следствие установило, что подросток забрал у потерпевшей крупную сумму под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет». Жертва передала деньги на улице Латышских Стрелков, а после все поняла.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Через несколько дней парня задержали. Калининский районный суд Петербурга арестовал школьника до 6 августа, хотя защита настаивала на домашнем аресте. У подростка, как выяснилось, хорошая характеристика из образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву. Она передала аферистам 215 тыс. рублей.