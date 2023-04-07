Врачу понадобился врач: в Балашихе пациент избил сотрудника травмпункта

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента в подмосковной Балашихе, где пациент избил врача травмпункта. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

По данным источника, пострадавший медработник обратился в полицию. Оказалось, что между врачом и пациентом произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина напал на сотрудника травмпункта и нанес ему телесные повреждения.

Правоохранители установили, что нападавшим был житель Москвы 1994 года рождения. Он был задержан и доставлен в отделение. Неизвестно, что именно послужило причиной конфликта и агрессивного поведения мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, как житель Нижнего Новгорода избил бригаду скорой помощи. Инцидент произошел 3 апреля. Пьяный мужчина находился в помещении с больным, а когда приехала бригада «скорой», накинулся на фельдшера и медбрата. Сообщается, что сотрудники получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.