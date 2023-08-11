Всегда улыбается и быстро втирается в доверие: пенсионер из Академического пристает к детям на улице

В Екатеринбурге некоторые граждане сообщили во всех чатах Академического района о странном мужчине, который ходит за детьми и просит показывать, что они положили в сумки. Местные жители предполагают, что неизвестный успел обворовать нескольких подростков. Об этом сообщает Е1.ru.

Так, пожилой мужчина подходит к детям разного возраста и интересуется, где они живут и что у них лежит в сумке. Иногда он может без согласия взять сумку ребенка и начать там что-то искать.

Кроме того, он берет портфели и рюкзаки, которые лежат на скамейках, и роется в них.

«Сегодня на прогулке наблюдала такую картину: он, не обращая внимания на взрослых, заглядывал в каждую коляску», – передает автор тревожного сообщения.

По данным от источника, пенсионер подошел недавно к двум девочкам и начал с ними разговаривать. Они спрятались на другой площадке, но неизвестный продолжал их высматривать, кричал и матерился. Инсайдер отмечает, что мужчина быстро втирается в доверие к детям и всегда улыбается.

При этом граждане до сих пор не обратились за помощью к правоохранителям.

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