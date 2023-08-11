В Нижегородской области поселок может затопить из-за ошибки строителей. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, местные жители безуспешно пытаются залатать трещины в стенах домов и спасти участки от грунтовых вод. Дело в том, что грунт постоянно обваливается, поэтому устранить проблему самостоятельно невозможно. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у населения микрорайона. По их словам, жилища могут в любой момент обвалиться.

Вероятнее всего, строители провели систему коммуникаций с нарушениями. Это привело к тому, что в результате прорыва труб подземные реки подмывают грунт, дома оседают и трескается асфальт.

К слову, застройщик отвергает все претензии, ссылаясь на истекший гарантийный срок. Кроме того, по информации СМИ, компания давно признана банкротом.

На данный момент в поселке устранили утечку, но это — временная мера. Специалисты убеждены: в микрорайоне необходимо полностью заменить трубы. Пока местные жители не могут быть полностью уверены в своей безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Чертаново улицы затопило кипятком из-за прорыва трубы. Подробности смотрите в этой статье.