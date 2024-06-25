«Все, у кого есть вода, — несите»: как мальчик помогал спасателям тушить пожар во Фрязино

Накануне в подмосковном Фрязино случился крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», жертвами которого, по официальным данным, стали шесть человек. Выяснилось, что в борьбе с возгоранием спасателям помогал мальчик на велосипеде. В беседе с 360.ru Матвей рассказал, что привозил пожарным воду.

По словам мальчика, во время пожара в НИИ «Платан» во Фрязино он подвозил на велосипеде питьевую воду для спасателей. В общей сложности Матвей доставил пожарным около 20 бутылок с водой.

«Я приехал, посмотрел, как тут все горит. Потом резко выходит мужчина, наверное, пожарный. Говорит: „Все, у кого есть вода, — несите, пожалуйста, несите“. Я поехал по домам, начал у людей просить воду <…> Я, наверное, за сегодня баклажек 20 отнес», — поделился мальчик.

Матвей рассказал, что борющиеся с огнем пожарные пили воду, которую он привозил, и обливали ею голову. Спасатели поблагодарили юного помощника.

Мальчик также стал свидетелем того, как один из пострадавших на глазах своей супруги попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна здания. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, 24 июня днем стало известно о пожаре в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан», в подмосковном Фрязино. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания, произошел взрыв. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров. На данный момент официально известно о шести погибших. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность проводки.

Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина попал в реанимацию с сильными ожогами после пожара в собственной квартире из-за замкнувшего бойлера.