Все согласно сценарию: пенсионерку в Волгограде похоронили по ее задумке под песню Джона Леннона

В Волгограде пенсионерка ответственно подошла к своей смерти и до рокового дня написала сценарий похорон, который передала своим родным. В нем указывалось, что на прощании не должно быть никаких траурных мелодий. Вместо них – песни Джона Леннона. Об этом сообщает Телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Как стало известно, пожилая женщина заранее распланировала основную часть церемонии, и ее близкие выполнили все указания. На похоронах звучали ноктюрн Шопена, романсы «Над серебряной рекой» и «Живет моя отрада», а также композиция Джона Леннона. Кроме того, в перерывах родные усопшей читали стихи, а подруги делились воспоминаниями о прожитых моментах с ней.

Изначально прощание планировало небольшим и недолгим. Члены семьи хотели проводить пенсионерку в последний путь и разойтись за полчаса. Но необычное траурное мероприятие привлекло внимание людей, и уже через несколько минут после начала на церемонии присутствовало большое количество зрителей.

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