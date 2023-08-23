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14:16, 23 августа 2023
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Baza: блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после ДТП в Мексике

Baza: блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после ДТП в Мексике

© freepik

Блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после ДТП в Мексике. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, автомобиль Ильи находился на обочине, когда в него врезался большой грузовик. Предположительно, у фуры отказали тормоза. Помимо блогера, в машине была его приятельница. На данный момент молодые люди находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

У Ильи диагностировали серьезные травмы головы. Он получил перелом черепа, а также в его мозге застрял осколок кости.

На данный момент официальные представители потерпевших никак не комментировали сообщения прессы.

Ранее мы писали о том, что в Москве автомобиль влетел в здание Боткинской больницы. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Baza
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