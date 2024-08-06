Все случилось в квартире: раскрыта личность погибшего при взрыве в Москве

В Москве при взрыве в квартире на улице Артамонова умер 62-летний мужчина. По информации источника 360.ru, у него остались жена и двое взрослых детей.

Напомним, что 6 августа в СМИ появилась информация о взрыве в квартире на улице Артамонова, 7. Отмечалось, что в жилище случилась детонация неизвестного устройства. К месту ЧП выехали взрывотехники.

Все произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Очевидец в беседе с журналистами сообщил, что взрыв прогремел в зале – он увидел это через большие окна. В помещении якобы никого не было.

После 360.ru со ссылкой на источник сообщил, что при взрыве погиб 62-летний мужчина, он родился в апреле 1962 года. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, жил в Москве в доме по улице Артамонова, 7 корпус 2.

По информации Telegram-канала SHOT, у мужчины случился инсульт. В последнее время он страдал из-за последствий.

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