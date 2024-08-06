Отнял у нее ходунки ради 3 тысяч рублей: мужчина избил бабушку на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Красногорска, который ограбил бабушку на западе Москвы. Злоумышленник отобрал у жертвы 3 тысячи рублей, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Нападение на пожилую женщину произошло на Молодогвардейской улице и попало на камеру видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина толкнул пенсионерку на землю, выбив у нее из рук ходунки, а после отобрал сумку. Из нее незнакомец похитил 3 тысячи рублей.

Однако скрыться у злоумышленника не получилось. Его задержал прохожий и передал в руки правоохранителей. Грабителем оказался 38-летний житель Подмосковья. Пострадавшей бабушке вызвали на место скорую.

Ранее в Ульяновске 89-летнюю пенсионерку не пускали в самолет из-за тростей для ходьбы. При этом без них она не может передвигаться.