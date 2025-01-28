«Все с подтеками»: в Петербурге малыш получил ожог из-за подгузника

В Санкт-Петербурге семимесячный младенец получил химический ожог после ношения некачественного подгузника. Об этом 28 января сообщает «Фонтанка».

«Сняли памперс, обнаружили рану у ребёнка, ожоговую. Поехали в больницу. Врач осмотрел, подтвердил, что это химический ожог 2−3 степени. Когда начали выяснять, откуда это может взяться, приехали домой, разрыли упаковку памперсов. Там все с подтеками по той стороне, по которой ожог», — приводит издание слова пострадавшего.

Врачи не увидели необходимости в госпитализации ребенка, поскольку площадь поражения кожи составила 1%. Малыш не может сидеть — поэтому много времени он проводит на животе. Родители говорят, что он чувствует себя нормально.

«Запаха химии от памперсов не было. Единственное, когда я разорвал один из них, поднес к носу, то почувствовал какой-то химозный запах», — объяснил отец.

По его словам, злополучные подгузники были куплены в интернете. Сейчас они отправлены на экспертизу.

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