Все ради красивых кадров: подростка ударило током во время фотосессии на железной дороге

В Нижегородской области 16-летняя девушка получила удар током, когда фотографировалась на железной дороге. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Все произошло 6 августа на железнодорожной станции Толоконцево. Днем подростки решили устроить фотосессию, в результате которой одну девушку ударило электрическим током. Сейчас ей оказывают срочную медицинскую помощь в больнице.

На данный момент специалисты проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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