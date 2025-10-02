«Все произошло на соседней улице»: в школе села Унцукуль рассказали о стрельбе
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
Дирекция школы села Унцукуль в Махачкале сообщила Telegram-каналу «Кровавая барыня», что стрельба произошла не во дворе учебного заведения, а на соседней улице.
«Стрельба произошла на соседней улице, случилась потасовка между мужчинами, в школе все нормально, учебный процесс продолжается», — рассказали изданию в администрации школы.
Стало известно, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили трое взрослых. Никто из школьников не пострадал. Как сообщает Telegram-канал Baza, в больницу попали мужчины возрастом от 26 до 30 лет.
Одна жертва была ранена в ногу, вторая — в брюшную полость, третий мужчина получил пулю в грудь. Также сообщается, что все участники потасовки задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы.
Ранее мы сообщали о том, что в Махачкале толпа подростков избила ровесников, один из которых болен эпилепсией.